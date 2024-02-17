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Сегодня, 03:24

Кириленко не попал в финальный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Кириленко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба НБА опубликовала финальный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола.

Бывший игрок сборной России Андрей Кириленко, бывший тренер сборной СССР Владимир Кондрашин и экс-тренер сборной России американец Дэвид Блатт и итальянец Этторе Мессина, возглавлявший ЦСКА, не попали в финальную стадию голосования среди международных кандидатов. В этой номинации в финал попала только бывшая австралийская баскетболистка Мишель Тиммс.

В финальный список вошли бывшие игроки Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Сеймон Огастус и Дик Барнетт, тренеры Бо Райан, Чарльз Смит, Мариан Вашингтон, Харли Редин, Дуглас Коллинз, а также менеджер Джерри Уэст и владелец клуба Герберт Саймон.

Победители будут оглашены 6 апреля 2024 года во время «Финала четырех» баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Баскетбол
Андрей Кириленко
Владимир Кондрашин
Дэвид Блатт
Этторе Мессина
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