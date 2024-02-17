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Сегодня, 07:54

Стали известны победители матча восходящих звезд НБА

Руслан Минаев
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Команда Джейлена Роуза победила в финале турнира восходящих звезд НБА в рамках Звездного уикенда НБА-2024.

В решающем матче команда Роуза одолела команду Детлефа Шремпфа со счетом 26:13. Самым ценныv игроком встречи признан форвард «Индианы» Бенедикт Матурин, который набрал 13 очков.

В полуфинале команда Роуза победила команду Тамики Кэтчингс — 40:35. А команда Шремпфа была сильнее команды Пау Газоля — 41:36.

Звездный уикенд НБА-2024 завершился Матчем всех звезд НБА.

Баскетбол
НБА
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