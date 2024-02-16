Леброн намерен остаться в «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не планирует уходить из команды, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб и игрок собираются продолжать свои отношения. Пурпурно-золотые хотят, чтобы баскетболист завершил свою игровую карьеру в их команде.

В своем 21-м сезоне в НБА 39-летний американец провел 47 матчей, в которых в среднем набирает 24,6 очка, совершает 7,2 подбора и отдает 7,7 передачи.

«Лос-Анджелес» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 86 очков в 56 матчах.