Леброн намерен остаться в «Лейкерс»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не планирует уходить из команды, сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб и игрок собираются продолжать свои отношения. Пурпурно-золотые хотят, чтобы баскетболист завершил свою игровую карьеру в их команде.
В своем 21-м сезоне в НБА 39-летний американец провел 47 матчей, в которых в среднем набирает 24,6 очка, совершает 7,2 подбора и отдает 7,7 передачи.
«Лос-Анджелес» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 86 очков в 56 матчах.
Новости