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Сегодня, 15:10

Леброн намерен остаться в «Лейкерс»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не планирует уходить из команды, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб и игрок собираются продолжать свои отношения. Пурпурно-золотые хотят, чтобы баскетболист завершил свою игровую карьеру в их команде.

В своем 21-м сезоне в НБА 39-летний американец провел 47 матчей, в которых в среднем набирает 24,6 очка, совершает 7,2 подбора и отдает 7,7 передачи.

«Лос-Анджелес» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 86 очков в 56 матчах.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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