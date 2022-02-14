Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:51

Кевин Дюрант — о поражениях «Бруклина»: «Понимаем, что глубоко вляпались, но всего одна победа может многое изменить»

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант прокомментировал серию команды из 11 поражений подряд.

Ранее, 13 февраля, «Бруклин» проиграл «Майами» (111:115) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Понимаем, что глубоко вляпались, но все может измениться очень быстро. Всего одна победа может многое изменить, — цитирует игрока Marca. — Одна победа, и мы вернемся на правильный путь. Я уверен в нашей команде».

Также Дюрант заявил, что его отсутствие плохо сказывается на игре «Нетс».

«Я понимаю, что поражения причиняют нам боль, понимаю, что мое отсутствие сказывается на «Бруклине» не лучшим образом. И то, что Кайри то в составе, то нет. В ближайшие недели я начну увеличивать нагрузку. Пока что я просто слушаю, что говорят специалисты, и следую плану», — добавил форвард.

В январе у 33-летнего баскетболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена. Как сообщалось, он пропустит из-за травмы 4-6 недель.

На данный момент «Бруклин» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока».

Источник: https://www.marca.com/en/basketball/nba/brooklyn-nets/2022/02/13/6208f2ff268e3eb24f8b45b9.html
БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» на выезде обыграла «Индиану»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости