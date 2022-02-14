Кевин Дюрант — о поражениях «Бруклина»: «Понимаем, что глубоко вляпались, но всего одна победа может многое изменить»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант прокомментировал серию команды из 11 поражений подряд.

Ранее, 13 февраля, «Бруклин» проиграл «Майами» (111:115) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Понимаем, что глубоко вляпались, но все может измениться очень быстро. Всего одна победа может многое изменить, — цитирует игрока Marca. — Одна победа, и мы вернемся на правильный путь. Я уверен в нашей команде».

Также Дюрант заявил, что его отсутствие плохо сказывается на игре «Нетс».

«Я понимаю, что поражения причиняют нам боль, понимаю, что мое отсутствие сказывается на «Бруклине» не лучшим образом. И то, что Кайри то в составе, то нет. В ближайшие недели я начну увеличивать нагрузку. Пока что я просто слушаю, что говорят специалисты, и следую плану», — добавил форвард.

В январе у 33-летнего баскетболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена. Как сообщалось, он пропустит из-за травмы 4-6 недель.

На данный момент «Бруклин» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока».