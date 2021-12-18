Кайри Ирвинг, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, планирует играть в выездных матчах «Бруклина»
Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг планирует в ближайшее время вернуться к работе с командой, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа. Ранее игрок отказался вакцинироваться от коронавируса. После этого в клубе отстранили его от всех матчей и тренировок.
Указано, что игрок начал подготовку к сезону и прошел тестирование на коронавриус. Дата его дебюта станет известна позднее. В ближайшие дни он возобновит тренировки с командой. Планируется, что он будет играть в выездных матчах и работать с командой на тренировочной базе. Согласно закону, он не сможет играть в домашних матчах команды.
Ранее стало известно, что Ирвинг отказался от вакцинирования. Как сообщает Rolling Stone, он распространял среди игроков теорию заговора о чипировании с помощью вакцин от коронавируса.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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