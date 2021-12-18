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Кайри Ирвинг, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, планирует играть в выездных матчах «Бруклина»

02:44
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Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг планирует в ближайшее время вернуться к работе с командой, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа. Ранее игрок отказался вакцинироваться от коронавируса. После этого в клубе отстранили его от всех матчей и тренировок.

Указано, что игрок начал подготовку к сезону и прошел тестирование на коронавриус. Дата его дебюта станет известна позднее. В ближайшие дни он возобновит тренировки с командой. Планируется, что он будет играть в выездных матчах и работать с командой на тренировочной базе. Согласно закону, он не сможет играть в домашних матчах команды.

Ранее стало известно, что Ирвинг отказался от вакцинирования. Как сообщает Rolling Stone, он распространял среди игроков теорию заговора о чипировании с помощью вакцин от коронавируса.

Ирвинг теряет 15 миллионов из-за отказа от прививки. Но все равно идет на принцип

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное