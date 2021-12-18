Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Два игрока «Лейкерс» попали в коронавирусный протокол НБА

02:20
Теги:

Игроки «Лейкерс» Остин Ривз и Кендрик Нанн попали в ковид-протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Таким образом, оба баскетболиста пропустят ближайшие матч регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты». Игра начнется в 06.00 по московскому времени.

«Лейкерс» занимают шестое место в Западной конференции. «Миннесота» на девятой позиции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
Большого Папу увезли на скорой после проигранного боя
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное