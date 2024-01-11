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Сегодня, 01:25

Леонард заработает 152,4 миллиона долларов за 3 года в «Клиппе6рс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в Twitter раскрыл детали нового контракта «Клипперс» с форвардом Каваем Леонардом. За 3 года баскетболист заработает 152,4 миллиона долларов. В соглашении нет опции игрока.

32-летний Леонард выступает за клуб из Лос-Анджелеса с 2019 года. Ранее он также играл за «Сан-Антонио» и «Торонто».

В этом сезоне Леонард сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 23,8 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.

Кавай Леонард. Кавай Леонард продлил контракт с «Клипперс»
Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
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Кавай Леонард продлил контракт с «Клипперс»

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