Леонард заработает 152,4 миллиона долларов за 3 года в «Клиппе6рс»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в Twitter раскрыл детали нового контракта «Клипперс» с форвардом Каваем Леонардом. За 3 года баскетболист заработает 152,4 миллиона долларов. В соглашении нет опции игрока.

32-летний Леонард выступает за клуб из Лос-Анджелеса с 2019 года. Ранее он также играл за «Сан-Антонио» и «Торонто».

В этом сезоне Леонард сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 23,8 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.