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Сегодня, 14:44

Карри рассказал о настрое «Голден Стэйт» выигрывать титулы

Виктория Кравченко
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о важности настроя команды на завоевание титулов.

«Важная вещь — чтобы все игроки входили в тренировочный лагерь с правильным настроем, с настроем побеждать. Это важно, учитывая, на каком этапе карьеры мы уже сейчас находимся. Никто не настроен тратить энергию на что-то, кроме того, что нам позволит побеждать», — цитирует Карри San Francisco Chronicle.

13 июля «Даллас» обыграл «Голден Стэйт» в летней Лиге НБА.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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