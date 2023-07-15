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Экзам вернулся в НБА и подписал контракт с «Далласом» на 6,15 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Данте Экзам подписал контракт с «Далласом». 28-летний австралиец будет выступать за «Маверикс» под номером 0.

Как информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, контракт рассчитан на 2 года и 6,15 миллиона долларов. Зарплата за второй год не будет гарантированной.

Экзам был выбран под общим пятым номером на драфте НБА в 2014 году. В лиге он ранее играл за «Юту» (2014-2020) и «Кливленд» (2020-2021).

баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Партизан
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