Экзам вернулся в НБА и подписал контракт с «Далласом» на 6,15 миллиона долларов

Разыгрывающий защитник Данте Экзам подписал контракт с «Далласом». 28-летний австралиец будет выступать за «Маверикс» под номером 0.

Как информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, контракт рассчитан на 2 года и 6,15 миллиона долларов. Зарплата за второй год не будет гарантированной.

Экзам был выбран под общим пятым номером на драфте НБА в 2014 году. В лиге он ранее играл за «Юту» (2014-2020) и «Кливленд» (2020-2021).