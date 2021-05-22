Форвард «Голден Стэйт» Грин установил уникальный рекорд в НБА
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин установил уникальный рекорд результативности в НБА, сообщает ESPN.
31-летний американец стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать за один сезон больше передач и подборов, чем очков (учитываются игроки, которые набирали 50 или более очков за сезон). В сезоне-2020/21 Грин набрал 444 очка, 558 передач и 449 подборов.
Draymond Green's final regular season tallies included 444 points, 558 assists and 449 rebounds.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 21, 2021
According to @EliasSports he's the first player in NBA history to have more rebounds and assists than points in a single season all-time (min. 50 points). pic.twitter.com/6LEBUk53DY
«Голден Стэйт» не смог попасть в плей-офф НБА, уступив «Мемфису» (112:117) в решающем матче плей-ин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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