Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Форвард «Голден Стэйт» Грин установил уникальный рекорд в НБА

09:38
Теги:

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин установил уникальный рекорд результативности в НБА, сообщает ESPN.

31-летний американец стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать за один сезон больше передач и подборов, чем очков (учитываются игроки, которые набирали 50 или более очков за сезон). В сезоне-2020/21 Грин набрал 444 очка, 558 передач и 449 подборов.

«Голден Стэйт» не смог попасть в плей-офф НБА, уступив «Мемфису» (112:117) в решающем матче плей-ин.

Читайте также

Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: прямая трансляция и результаты боев
Ученые узнали сроки ослабевания антител к новым штаммам коронавируса
Видео: Как работает ресурс Мышеловка по борьбе с мошенниками
Для трех участников "банды Леса" запросили пожизненные сроки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд