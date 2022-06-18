Карри назвал особенным четвертое чемпионство за 8 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что считает особенным чемпионский титул, выигранный в этом сезоне. Для «Уорриорз» это четвертое чемпионство за последние 8 лет.

«Это особенный титул и он отличается от остальных. из-за того, какой груз мы несли после шестого матча финала в 2019 году. Я могу сказать это сейчас. Не знаю, сколько команд смогут выдержать это. Нас сравнивали с командами прошлого и вот мы снова добрались до вершины горы. Конечно, стараешься не отвлекаться на разговоры, но ты несешь этот груз», — цитирует ESPN Карри.

Напомним, Карри был признан самым ценным игроком финальной серии. Он впервые в карьере получил подобную награду.