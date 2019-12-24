Кармело Энтони забросил трехочковый с сиреной после перехвата мяча
09:35
Форвард «Портленда» Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеаном» (94:102) после перехвата забросил трехочковый с сиреной.
Эпизод случился в концовке первой четверти. Трехочковый Энтони сравнял счет по итогам первой 12-минутки. Энтони в матче отметился 23 очками и 9 подборами.
FOR HE'S A JOLLY GOOD MELO pic.twitter.com/GalBTxDid4— Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 24, 2019
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