Кармело Энтони забросил трехочковый с сиреной после перехвата мяча

Форвард «Портленда» Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеаном» (94:102) после перехвата забросил трехочковый с сиреной.

Эпизод случился в концовке первой четверти. Трехочковый Энтони сравнял счет по итогам первой 12-минутки. Энтони в матче отметился 23 очками и 9 подборами.