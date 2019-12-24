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Кармело Энтони забросил трехочковый с сиреной после перехвата мяча

09:35
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Форвард «Портленда» Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеаном» (94:102) после перехвата забросил трехочковый с сиреной.

Эпизод случился в концовке первой четверти. Трехочковый Энтони сравнял счет по итогам первой 12-минутки. Энтони в матче отметился 23 очками и 9 подборами.

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