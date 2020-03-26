Источник: НБА сократит зарплаты ведущих менеджеров

Национальная баскетбольная лига приняла решение пойти на сокращения зарплаты некоторых сотрудников, чтобы нивелировать потери из-за приостановки сезона, что было вызвано эпидемией коронавируса. Около 100 ведущих менеджеров лиги потеряют 20 процентов от зарплаты, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Адриан Войнаровски.

— Это невиданные времена, которые требуют беспрецедентных мер, — сказал пресс-атташе лиги Майк Басс. — И мы должны предпринимать определенные меры, которые смогут сгладить экономический ущерб.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.