Источник: Дюрант рассмотрит варианты с "Голден Стэйт", "Бруклином", "Никс" и "Клипперс"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, в межсезонье рассмотрит варианты с четырьмя клубами, сообщил в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Речь идет, кроме "воинов", о "Бруклине", "Никс" и "Клипперс".

30-летний американец в прошедшем сезоне-2018/19 сыграл в 78 матчах, набирая в среднем по 26 очков. Из-за травмы он пропустит следующий сезон.

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