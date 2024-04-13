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Сегодня, 01:47

Ингрэм сможет сыграть против «Лейкерс» в последнем матче регулярки НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм близок к возвращению на паркет. По информации ESPN, 26-летний американец готов будет сыграть против «Лейкерс» в последнем матче регулярного чемпионата НБА.

Ингрэм заканчивает восстановление после травмы колена. Последний раз он участвовал в матчах с 21 марта.

В этом сезоне форвард сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 20,9 очка, 5,1 подбора и 5,8 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Брэндон Ингрэм
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