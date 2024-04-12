«Сакраменто» потерпел поражение от «Нью-Орлеана»

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«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:135. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 33 очка.

В другой встрече «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Портленд» — 100:92. «Уорриорз» одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:135 (23:34, 35:30, 31:34, 34:37)

С: Фокс (33), Барнс (22), Мюррэй (19), Сабонис (18 + 10 подборов).

Н: Макколлум (31), Уильямсон (31), Мерфи (27), Альварадо (14), Валанчюнас (13 + 10 подборов).

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25)

П: Эйтон (25 + 11 подборов), Хендерсон (18 + 12 передач), Уокер (17 + 16 подборов), Мюррэй (14).

Г: Карри (22), Куминга (19), Уиггинс (15), Джексон-Дэвис (10).