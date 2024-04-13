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Сегодня, 02:07

Ли не выйдет на паркет в этом сезоне НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Финикса» Дэмион Ли уверен, что не сможет выйти в ближайшее время на паркет. 31-летний американец продолжает восстановление после тяжелой травмы мениска.

«Этого не случится в ближайшее время. Стоит оставаться реалистом. Обследования проходят нормально. Когда я пройду полный цикл восстановления, смогу не оглядываясь назад, играть в полный контакт, буду играть», — приводит AZcentral слова Ли.

Ли является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт». Он не выходил на паркет в сезоне-2023/24, так как получил травму.

Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
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