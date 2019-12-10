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«Индиана» проиграла «Клипперс», «Бостон» одолел «Кливленд»

05:46
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«Бостон» на своем паркете переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (110:88). В другой встрече «Индиана» уступила дома «Клипперс» (99:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Клипперс» — 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19)

И: Джордж (36), Харрелл (26), Зубац (13).

К: Брогдон (20), Сабонис (18 + 22 подбора), Макдермотт (17).

«Бостон» — «Кливленд» — 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22)

Б: Уокер (22), Браун (20), Тейтум (19 + 11 подборов).

К: Кларксон (19), Томпсон (17 + 11 подборов).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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