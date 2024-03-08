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Сегодня, 05:32

«Миннесота» на выезде победила «Индиану». Эдвардс набрал 44 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» на своем паркете проиграла «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:113. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 44 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Детройт» дома обыграл «Бруклин» — 118:112. «Пистонс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Миннесота» — 111:113 (23:33, 26:27, 34:23, 28:30)

И: Сиакам (24), Халибертон (23 + 13 передач), Смит (14), Тернер (12).

М: Эдвардс (44), Гобер (18 + 14 подборов), Рид (13).

«Детройт» — «Бруклин» — 118:112 (26:16, 28:41, 31:24, 33:31)

Д: Айви (34), Каннингем (32 + 11 передач), Томпсон (14), Дюрен (12 + 14 подборов).

Б: Шредер (31), Уокер (21), Клэкстон (15 + 10 подборов), Финни-Смит (13), Бриджес (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Миннесота Тимбервулвз
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