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Сегодня, 11:13

Центровой «Оклахомы» Бийомбо потерял сознание во время матча с «Портлендом»

Руслан Минаев
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Бисмак Бийомбо.
Фото USA Today Sports

Центровой «Оклахомы» Бисмак Бийомбо потерял сознание во время матча с «Портлендом» в регулярном чемпионате НБА.

Инцидент произошел в первой четверти. Во время тайм-аута 31-летний конголезец внезапно потерял сознание и упал на скамейку запасных. Ему тут же была оказана помощь, он покинул площадку самостоятельно.

Игрок пройдет дополнительное обследование в ближайшие дни.

После обмена из «Мемфиса» Бийомбо провел 4 матча за «Оклахому». В 29 играх за «Гриззлиз» в этом сезоне он в среднем набирал 5,4 очка, 6,4 подбора и 1,8 передачи.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
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