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Сегодня, 06:54

«Даллас» победил «Майами». Дончич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:108. «Маверикс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Разыгрывающий защитник хозяев Лука Дончич оформил трипл-дабл — 35 очков, 11 подборов и 11 передач.

«Даллас» с результатом 35-28 идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции — 35-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Майами» — 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25)

Д: Дончич (35 + 11 подборов + 11 передач), Ирвинг (23), Экзам (13).

М: Розир (27 + 11 передач), Д. Робинсон (19), Адебайо (14), Батлер (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Майами Хит
Лука Дончич
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