«Чикаго» в овертайме выиграл у «Миннесоты»

«Чикаго» в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:123 ОТ.

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 38 очков и 12 подборов.

«Миннесота» с результатом 35-16 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Чикаго» занимает 9-е место в Восточной конференции — 24-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 129:123 ОТ (22:33, 25:36, 36:23, 32:23, 14:8)

Ч: Уайт (33), Дерозан (33), Вучевич (24), Драммонд (16 + 16 подборов).

М: Эдвардс (38 + 12 подборов), Таунс (33), Макдэниэлс (13), Гобер (12 + 16 подборов).