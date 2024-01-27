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Сегодня, 05:34

«Индиана» переиграла «Финикс». Букер набрал 62 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» на своем паркете переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:131. «Пэйсерс» прервали семиматчевую победную серию «Санс».

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Девин Букер, который набрал 62 очка.

В других встречах «Атланта» дома потерпела поражение от «Далласа» (143:148), «Хьюстон» выиграл у «Хьюстона» (138:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Даллас» — 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)

А: Янг (30 + 11 передач), Джонсон (25), Богданович (24), Мюррэй (22).

Д: Дончич (73 + 10 подборов), Грин (21), Хардуэй (13).

«Индиана» — «Финикс» — 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)

И: Сиакам (31), Топпин (23 + 11 подборов), Нембард (22), Несмит (22).

Ф: Букер (62), Дюрант (20), Гордон (14).

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)

Ш: Бриджес (21), Болл (15), Ричардс (14), Вашингтон (12).

Х: Грин (36), Уитмор (24 + 11 подборов), Ванвлит (14), Томпсон (13), Брукс (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Атланта Хокс
БК Даллас Маверикс
БК Индиана Пэйсерс
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
БК Шарлотт Хорнетс
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