«Индиана» победила «Филадельфию». Сиакам оформил трипл-дабл

«Индиана» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:122. Форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам оформил трипл-дабл — 26 очков, 13 подборов и 10 передач.

В других встречах «Нью-Йорк» обыграл «Денвер» (122:84), несмотря на дабл-дабл Николы Йокича, «Бруклин» дома проиграл «Миннесоте» (94:96), «Майами» потерпел поражение от «Бостона» (110:143).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Филадельфия» — 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)

И: Сиакам (26 + 13 подборов + 10 передач), Тернер (20), Нембард (19), Несмит (16).

Ф: Эмбиид (31), Макси (22), Мартин (11), Каунсил (11).

«Бруклин» — «Миннесота» — 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)

Б: Томас (25), Бриджес (21), Клэкстон (16 + 11 подборов), Динуидди (14).

М: Таунс (27 + 10 подборов), Эдвардс (24), Конли (10), Гобер (10 + 13 подборов).

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)

Н: Ануноби (26), Брансон (21), Граймс (19), Рэндл (17), Дивинченцо (16).

Д: Йокич (31 + 11 подборов), Гордон (12), Дж. Мюррэй (9).

«Майами» — «Бостон» — 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)

М: Хирро (19), Адебайо (19), Батлер (17), Хайсмит (14).

Б: Тейтум (26), Порзингис (19), Браун (18), Холидэй (17), Уайт (15).