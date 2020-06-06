Игроки НБА после возобновления сезона будут сдавать анализы на коронавирус каждый вечер
13:14
Игроки НБА будут каждый вечер проходить тесты на коронавирус после возобновления сезона, сообщает The Athletic.
По информации источника, тесты будут проводиться с помощью мазков изо рта и носа. В случае, если у кого-то из спортсменов выявят заражение коронавирусом, то его поместят на недельный карантин.
Ранее стало известно, что НБА возобновит приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон с участием 22 команд.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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