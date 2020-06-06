Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Игроки НБА после возобновления сезона будут сдавать анализы на коронавирус каждый вечер

13:14

Игроки НБА будут каждый вечер проходить тесты на коронавирус после возобновления сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, тесты будут проводиться с помощью мазков изо рта и носа. В случае, если у кого-то из спортсменов выявят заражение коронавирусом, то его поместят на недельный карантин.

Ранее стало известно, что НБА возобновит приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон с участием 22 команд.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир