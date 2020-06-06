Игроки НБА после возобновления сезона будут сдавать анализы на коронавирус каждый вечер

Игроки НБА будут каждый вечер проходить тесты на коронавирус после возобновления сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, тесты будут проводиться с помощью мазков изо рта и носа. В случае, если у кого-то из спортсменов выявят заражение коронавирусом, то его поместят на недельный карантин.

Ранее стало известно, что НБА возобновит приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон с участием 22 команд.