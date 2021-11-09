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Дабл-дабл Дюранта не спас «Нетс» от поражения в матче с «Чикаго», и другие встречи НБА

07:13
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин» со счетом 118:95.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 38 очков и сделавший 10 подборов.

«Чикаго» с 7 победами в 10 матчах занимает третье место в Восточной конференции, «Бруклин» с 7 победами в 10 играх — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 96:103 (21:28, 23:30, 25:14, 27:31)

«Мемфис» — «Миннесота» — 125:118 ОТ (34:34, 24:20, 23:38, 32:21, 12:5)

«Чикаго» — «Бруклин» — 118:95 (35:27, 16:30, 25:21, 42:17)

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 108:92 (22:27, 29:20, 27:22, 30:23)

9 ноября

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Сергей Разин все материалы автора
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