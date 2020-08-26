Игроки «Милуоки» и «Орландо» бойкотируют матч НБА из-за стрельбы полицейских в чернокожего
26 августа 2020, 23:29
Баскетболисты «Милуоки» не вышли на паркет, а игроки «Орландо» покинули площадку незадолго до планируемого старта матча НБА. Команды решили бойкотировать проведение встречи, сообщает TSN.
Этим бойкотом игроки хотят привлечь внимание к социальному неравенству и требуют от властей решительных действий по решению данной проблемы. Обострение ситуации произошло после того, как полицейский выстрелил семь раз в чернокожего мужчину на глазах его же детей.