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Игроки «Милуоки» и «Орландо» бойкотируют матч НБА из-за стрельбы полицейских в чернокожего

26 августа 2020, 23:29
Матч НБА не состоится. Фото USA Today Sports
Матч НБА не состоится. Фото USA Today Sports
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Баскетболисты «Милуоки» не вышли на паркет, а игроки «Орландо» покинули площадку незадолго до планируемого старта матча НБА. Команды решили бойкотировать проведение встречи, сообщает TSN.

Этим бойкотом игроки хотят привлечь внимание к социальному неравенству и требуют от властей решительных действий по решению данной проблемы. Обострение ситуации произошло после того, как полицейский выстрелил семь раз в чернокожего мужчину на глазах его же детей.

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