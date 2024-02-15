Центровой «Детройта» Стюарт арестован после нападения на игрока «Финикса» перед матчем

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт был арестован после нападения на центрового «Финикса» Дрю Юбэнкса перед матчем регулярного чемпионата НБА.

По данным ESPN, инцидент произошел в подтрибунном помещении домашней арены «Санз» — Footprint Center. Причины инцидента до сих пор неизвестны.

Отмечается, что Стюарт нанес Юбэнксу удар в челюсть, после чего их разняли полицейские, которые позже арестовали игрока.

«Финикс» в своем заявлении отметил, что ситуация не была спровоцирована Юбэнксом, и в клубе считают инцидент неприемлемым.

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс, который ранее занимал пост главного тренера «Санз», раскритиковал заявление «Финикса».

«Я считаю, что это точно безответственно. Вы не знали подробностей. Нужно собрать информацию, и только затем делать заявления», — сказал Уильямс.

22-летний Стюарт ранее был вовлечен в несколько конфликтов в НБА. В том числе с Леброном Джеймсом в 2021 году, когда Стюарт получил двухматчевую дисквалификацию, а Джеймс пропустил одну игру.