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«Мемфис» обыграл «Милуоки». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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18 февраля. «Мемфис» — «Милуоки» — 113:110. Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports

«Мемфис» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл, — 35 очков и 12 передач.

«Мемфис» идет на 13-м месте в Западной конференции — 20-36. «Милуоки» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 35-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Милуоки» — 113:110 (29:26, 28:31, 37:28, 19:25)

Мем: З. Уильямс (27), Джексон (27), В. Уильямс (18 + 12 подборов), Гудвин (11).

Мил: Я. Адетокунбо (35 + 12 передач), Лиллард (24), Портис (15), Б. Лопес (14 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
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