«Мемфис» обыграл «Милуоки». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Мемфис» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл, — 35 очков и 12 передач.

«Мемфис» идет на 13-м месте в Западной конференции — 20-36. «Милуоки» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 35-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Милуоки» — 113:110 (29:26, 28:31, 37:28, 19:25)

Мем: З. Уильямс (27), Джексон (27), В. Уильямс (18 + 12 подборов), Гудвин (11).

Мил: Я. Адетокунбо (35 + 12 передач), Лиллард (24), Портис (15), Б. Лопес (14 + 11 подборов).