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Игрок «Нью-Орлеана» дисквалифицирован на 25 матчей

22:11
Маркос Лозада. Фото Instagram
Маркос Лозада. Фото Instagram

Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала форварда «Нью-Орлеана» Маркоса Лозаду на 25 матчей без сохранения зарплаты за нарушение антидопинговых правил лиги, сообщает ESPN.

В организме 22-летнего бразильского игрока были обнаружены дростанолон и тестостерон.

Лозада в нынешнем сезоне принял участие только в двух матчах, не набрав ни одного очка.

В августе «Пеликанс» договорились с бразильцем о продлении контракта на четыре года.

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Иван Шитик все материалы автора
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