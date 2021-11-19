Игрок «Нью-Орлеана» дисквалифицирован на 25 матчей
Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала форварда «Нью-Орлеана» Маркоса Лозаду на 25 матчей без сохранения зарплаты за нарушение антидопинговых правил лиги, сообщает ESPN.
В организме 22-летнего бразильского игрока были обнаружены дростанолон и тестостерон.
Лозада в нынешнем сезоне принял участие только в двух матчах, не набрав ни одного очка.
В августе «Пеликанс» договорились с бразильцем о продлении контракта на четыре года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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