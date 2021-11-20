Лозада прокомментировал дисквалификацию на 25 матчей

Форвард «Нью-Орлеана» Диди Лозада извинился за нарушение условий антинаркотической программы. В организме игрока были обнаружены запрещенные вещества, из-за чего его дисквалификацировали на 25 матчей.

«Диетолог порекомендовал мне принимать некоторые витамины и добавки. Поскольку у нее есть опыт работы с профессиональными спортсменами, никогда не подумал бы, что какое-либо из этих веществ запрещено.

Как только я узнал о положительном результате теста, полностью сотрудничал с лигой и профсоюзом, чтобы разобраться, что именно произошло. Я бы никогда сознательно не нарушил правила НБА. Беру на себя ответственность в этой ситуации. Глубоко сожалею и приношу извинения своей команде, моим партнерам и болельщикам за эту ошибку", — цитирует ESPN Лозада.