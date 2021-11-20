Лозада прокомментировал дисквалификацию на 25 матчей
Форвард «Нью-Орлеана» Диди Лозада извинился за нарушение условий антинаркотической программы. В организме игрока были обнаружены запрещенные вещества, из-за чего его дисквалификацировали на 25 матчей.
«Диетолог порекомендовал мне принимать некоторые витамины и добавки. Поскольку у нее есть опыт работы с профессиональными спортсменами, никогда не подумал бы, что какое-либо из этих веществ запрещено.
Как только я узнал о положительном результате теста, полностью сотрудничал с лигой и профсоюзом, чтобы разобраться, что именно произошло. Я бы никогда сознательно не нарушил правила НБА. Беру на себя ответственность в этой ситуации. Глубоко сожалею и приношу извинения своей команде, моим партнерам и болельщикам за эту ошибку", — цитирует ESPN Лозада.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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