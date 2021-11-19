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«Филадельфия» не может найти варианты обмена Бена Симмонса из-за проблем игрока

18:54
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«Филадельфия» испытывает проблемы с поиском вариантов обмена защитника Бена Симмонса, сообщает The Athletic.

Интерес других клубов НБА к Симмонсу снизился из-за заявленных ментальных проблем и неопределенности вокруг игрока.

Австралийский разыгрывающий пока не готов играть за «Филадельфию» по причине психологических проблем, в этом сезоне Симмонс не провел пока ни одного матча. Клуб продолжает штрафовать игрока за неучастие в играх и готов обменять его в другую команду.

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Иван Шитик все материалы автора
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