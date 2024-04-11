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Сегодня, 07:49

«Денвер» обыграл «Миннесоту». Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:107. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл=дабл с 41 очком и 11 подборами.

В другой встрече «Клипперс» на своем паркете проиграли «Финиксу» (108:124), у которого 37 очков набрал атакующий защитник Девин Букер.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Миннесота» — 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)

Д: Йокич (41 + 11 подборов), Дж. Мюррэй (20), Портер (18),.

М: Эдвардс (25), Конли (19), Рид (13), Гобер (13 + 15 подборов).

«ЛА Клипперс» — «Финикс» — 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32)

К: Хайлэнд (37), Бостон (23), Пламли (12 + 12 подборов), Коффи (11).

Ф: Букер (37), Бил (26), Дюрант (24), О'Нил (15), Гордон (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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