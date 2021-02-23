«Хьюстон» решил отчислить Демаркуса Казинса

«Хьюстон» в ближайшее время отчислит центрового Демаркуса Казинса, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

«Хьюстон» полностью гарантировал контракт Казинса до конца сезона. После официального расставания с техасским клубом игрок сможет заключить соглашение с любой командой лиги.

Казинс в этом сезоне провел за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.

В межсезонье 30-летний Казинс заключил с «Рокетс» годовой контракт на 2,3 миллиона долларов. Центровой не выходил на площадку в прошлом сезоне после полученного ранее разрыва крестообразной связки.