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«Хьюстон» решил отчислить Демаркуса Казинса

18:25
Демаркус Казинс. Фото USA Today Sports
Демаркус Казинс. Фото USA Today Sports
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«Хьюстон» в ближайшее время отчислит центрового Демаркуса Казинса, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

«Хьюстон» полностью гарантировал контракт Казинса до конца сезона. После официального расставания с техасским клубом игрок сможет заключить соглашение с любой командой лиги.

Казинс в этом сезоне провел за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.

В межсезонье 30-летний Казинс заключил с «Рокетс» годовой контракт на 2,3 миллиона долларов. Центровой не выходил на площадку в прошлом сезоне после полученного ранее разрыва крестообразной связки.

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