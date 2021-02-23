Кириленко считает, что НБА могла бы быть заинтересована в окнах для игр сборных

НБА могло бы быть интересно добавить окна на матчи сборных в свой календарь, в том числе с коммерческой точки зрения, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко 23 февраля.

«Было бы отлично, чтобы были решены вопросы между Евролигой и Международной федерацией баскетбола, — приводит слова Кириленко ТАСС. — И может быть даже НБА могла добавить окна для сборных. Сомневаюсь, что это будет, но это было бы идеально. Ведь сейчас же есть окно на Матч звезд. Пока это утопия, но потенциально это может быть даже интересно для НБА. В том числе с коммерческой точки зрения».

В настоящий момент НБА и Евролига не прерывают свои чемпионаты во время проведения континентальных отборочных турниров.