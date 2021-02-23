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31 очко Джеймса не спасло «Лейкерс» от третьего поражения подряд

08:45
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«Лейкерс» в матче регулярного сезона НБА 23 февраля на своей площадке уступили в овертайме «Вашингтону» (124:127). У калифорнийцев это третье поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «столичных» Брэдли Бил, который набрал 33 очка. У лидера «озерных» Леброна Джеймса 31 очко.

После этого поражения «Лейкерс» остались на третьем месте на «Западе», а соперник — на 13-м на «Востоке».

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Вашингтон» — 124:127 ОТ (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, 9:12)

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