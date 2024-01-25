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Сегодня, 06:46

«Портленд» в овертайме обыграл «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хьюстон» в овертайме проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:137 ОТ. «Рокетс» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Анферни Саймонс, набравший 33 очка.

«Хьюстон» с результатом 20-23 идет на 11-м месте в Западной конференции. «Портленд» располагается на 14-й строчке — 13-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Портленд» — 131:137 ОТ (31:30, 32:27, 33:41, 28:26, 7:13)

Х: Шенгюн (30 + 10 подборов), Грин (29), Ванвлит (18 ), Брукс (14).

П: Саймонс (33), Грант (21), Брогдон (19), Эйтон (18 + 17 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
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