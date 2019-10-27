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«Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан», «Торонто» разгромило «Чикаго»

05:41
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«Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Нью-Орлеан» — 126:123. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 15 подборов. Защитник «ракетчиков» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 28 баллов, 10 подборов и 13 результативных передач.

В параллельной встрече «Торонто» на выезде разгромил «Чикаго» — 108:84. В еще одном матче «Кливленд» обыграл «Индиану» — 110:99. Защитник «Пэйсерс» Малкольм Брогдон оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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