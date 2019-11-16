«Хьюстон» обыграл «Индиана», Харден набрал 44 очка

«Хьюстон» на своем паркете обыграл «Индиану»? в матче регулярного чемпионата НБА (111:102). Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 44 очка.

В других встречах «Вашингтон» благодаря 44 очкам Брэдли Била и дабл-даблу Моритца Вагнера обыграл «Миннесоту» (137:116), а «Мемфис» с разницей в 1 очко выиграл у «Юты» (107:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Индиана» — 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23)

Х: Харден (44), Маклемор (21), Уэстбрук (17).

И: Макдермотт (18), Сабонис (18 + 13 подборов), Лиф (12), Макконнелл (12), Холидэй (12).

«Миннесота» — «Вашингтон» — 116:137 (30:39, 43:37, 19:26, 24:35)

М: Таунс (36 + 10 подборов), Ковингтон (20), Тиг (13 + 11 передач).

В: Бил (44 + 10 передач), Вагнер (30 + 15 подборов), Брайант (12).

«Мемфис» — «Юта» — 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27)

М: Морант (25), Брукс (20), Андерсон (13).

Ю: Митчелл (29), Гобер (23 + 17 подборов), Богданович (20).

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