06:28 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Хьюстон" обыграл "Даллас", "Мемфис" разгромил "Голден Стэйт"

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"Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Даллас" со счетом 109:87. Самым результативным игроком встречи стал Уэсли Мэттьюз, набравший 26 очков. В составе "Хьюстона" Джеймс Харден набрал 18 очков и сделал 16 передач.

"Чикаго" взял верх над "Майами" – 105:100. Самым результативным игроком встречи стали Джимми Батлер, набравший 31 очко. В составе "Майами" Горан Драгич оформил дабл-дабл (21 очков и 11 передач).

"Мемфис" разгромил "Голден Стэйт" – 110:89. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали Марк Газоль и Тони Аллен, набравшие по 19 очков. У гостей лучшим стал Кевин Дюрант – 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Даллас" – 109:87 (36:27, 24:22, 26:20, 23:18)

Х: Харден (18 + 16 передач), Ариза (17).

Д: Мэттьюз (26), Барнс (20).

"Чикаго" – "Майами" – 105:100 (29:27, 26:28, 28:20, 22:25)

Ч: Батлер (31), Уэйд (28).

М: Драгич (21 + 11 передач), Уайтсайд (20).

"Мемфис" – "Голден Стэйт" – 110:89 (31:16, 30:22, 26:27, 23:24)

М: Аллен (19), Марк Газоль (19).

Г: Дюрант (21), Карри (17).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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