«Хьюстон» объявил о расторжении контракта с Казинсом
08:58
«Хьюстон» расторг контракт с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает официальный Twitter клуба.
Соглашение с 30-летним американцем расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
? Roster Update: The Rockets officially announce they have waived center DeMarcus Cousins.— Houston Rockets (@HoustonRockets) February 23, 2021
Cousins appeared in 25 games this season while averaging 9.6 ppg, 7.6 rpg, and 2.4 apg in 20.2 mpg. pic.twitter.com/nmSCLUP8dr
«Хьюстон» полностью гарантировал контракт Казинса до конца сезона. После официального расставания с техасским клубом игрок сможет заключить соглашение с любой командой лиги.
В сезоне-2020/21 Казинс провел за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.
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