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«Хьюстон» объявил о расторжении контракта с Казинсом

08:58
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«Хьюстон» расторг контракт с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает официальный Twitter клуба.

Соглашение с 30-летним американцем расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

«Хьюстон» полностью гарантировал контракт Казинса до конца сезона. После официального расставания с техасским клубом игрок сможет заключить соглашение с любой командой лиги.

В сезоне-2020/21 Казинс провел за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.

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