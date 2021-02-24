«Хьюстон» объявил о расторжении контракта с Казинсом

«Хьюстон» расторг контракт с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает официальный Twitter клуба.

Соглашение с 30-летним американцем расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

? Roster Update: The Rockets officially announce they have waived center DeMarcus Cousins.



Cousins appeared in 25 games this season while averaging 9.6 ppg, 7.6 rpg, and 2.4 apg in 20.2 mpg. pic.twitter.com/nmSCLUP8dr — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 23, 2021

«Хьюстон» полностью гарантировал контракт Казинса до конца сезона. После официального расставания с техасским клубом игрок сможет заключить соглашение с любой командой лиги.

В сезоне-2020/21 Казинс провел за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.