32 очка Леонарда помогли «Клипперс» победить «Вашингтон»

24 февраля состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.

«Клипперс» на своей площадке обыграли «Вашингтон» — 135:116, 32 очка у победителей набрал легкий форвард Кавай Леонард.

В другом матче дня «Денвер» обыграл «Портленд» — 111:106. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 41 очко.

По состоянию на 24 февраля, «Клипперс» занимают второе место в Западной конференции, «Денвер» находится на седьмой позиции, а «Портленд» опустился на шестое. На «Западе» «Вашингтон» находятся на 13-й позиции.

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Вашингтон» — 135:116 (36:20, 36:35, 27:39, 36:22)

«Денвер» — «Портленд» — 111:106 (34:25, 23:32, 21:21, 33:28)