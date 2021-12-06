«Хьюстон» дома обыграл «Нью-Орлеан»
«Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан» (118:108) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным в составе хозяев стали Кристиан Вуд и Эрик Гордон. Оба игрока набрали по 23 очка.
В составе гостей больше всех набрал Брэндон Ингрэм (40 очков).
«Хьюстон» занимает 13-е место в Западной конференции, а «Пеликанс» идет на 15-м месте.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 118:108 (28:26, 29:23, 37:36, 24:23)
6 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю