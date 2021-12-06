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«Хьюстон» дома обыграл «Нью-Орлеан»

06:11
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«Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан» (118:108) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе хозяев стали Кристиан Вуд и Эрик Гордон. Оба игрока набрали по 23 очка.

В составе гостей больше всех набрал Брэндон Ингрэм (40 очков).

«Хьюстон» занимает 13-е место в Западной конференции, а «Пеликанс» идет на 15-м месте.

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«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 118:108 (28:26, 29:23, 37:36, 24:23)

6 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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