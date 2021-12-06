«Шарлотт» обыграл «Атланту», «Вашингтон» уступил «Торонто»
«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту» со счетом 130:127 (30:30, 38:31, 31:31, 31:35).
Самым результативным на паркете стал форвард «Хорнетс» Майлс Бриджес, который набрал 32 очка. На счету Джона Коллинза 29 очков и 14 подборов.
«Шарлотт» с 14 победами занимает шестое место в Восточной конференции, «Атланта» с 12 победами — на 10-й строчке.
В другом матче игрового дня «Торонто» обыграл «Вашингтон» — 102:90 (23:12, 40:30, 21:26, 18:22). Команды занимают 12-е и 5-е места на Востока соответственно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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