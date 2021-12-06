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«Шарлотт» обыграл «Атланту», «Вашингтон» уступил «Торонто»

05:06
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«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту» со счетом 130:127 (30:30, 38:31, 31:31, 31:35).

Самым результативным на паркете стал форвард «Хорнетс» Майлс Бриджес, который набрал 32 очка. На счету Джона Коллинза 29 очков и 14 подборов.

«Шарлотт» с 14 победами занимает шестое место в Восточной конференции, «Атланта» с 12 победами — на 10-й строчке.

В другом матче игрового дня «Торонто» обыграл «Вашингтон» — 102:90 (23:12, 40:30, 21:26, 18:22). Команды занимают 12-е и 5-е места на Востока соответственно.

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Сергей Разин все материалы автора
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