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«Индиана», «Оклахома» и «Филадельфия» обыграли своих соперников в матчах НБА

06:21
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«Индиана» обыграла «Вашингтон» (116:110) в регулярном чемпионате НБА и прервала четырехматчевую серию поражений.

Больше всего очков набрал защитник гостей Брэдли Бил (34), совершивший 2 подбора и 4 передачи. У хозяев отметился форвард Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач.

В других матчах турнира «Оклахома» в гостях обыграла «Детройт» — 114:103, а «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Филадельфии» — 124:127 ОТ.

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«Детройт» — «Оклахома» — 103:114 (37:28, 26:22, 18:22, 22:42)

«Индиана» — «Вашингтон» — 116:110 (28:18, 30:29, 30:31, 28:32)

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 124:127 ОТ (34:23, 28:44, 31:28, 26:24, 5:8)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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