«Индиана», «Оклахома» и «Филадельфия» обыграли своих соперников в матчах НБА
«Индиана» обыграла «Вашингтон» (116:110) в регулярном чемпионате НБА и прервала четырехматчевую серию поражений.
Больше всего очков набрал защитник гостей Брэдли Бил (34), совершивший 2 подбора и 4 передачи. У хозяев отметился форвард Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач.
В других матчах турнира «Оклахома» в гостях обыграла «Детройт» — 114:103, а «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Филадельфии» — 124:127 ОТ.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Детройт» — «Оклахома» — 103:114 (37:28, 26:22, 18:22, 22:42)
«Индиана» — «Вашингтон» — 116:110 (28:18, 30:29, 30:31, 28:32)
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 124:127 ОТ (34:23, 28:44, 31:28, 26:24, 5:8)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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