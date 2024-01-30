45 очков Дончича помогли «Далласу» выиграть у «Орландо»

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«Даллас» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:129.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 45 очков.

«Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НБА. «Орландо» идет на седьмой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Орландо» — 131:129 (26:35, 35:42, 35:12, 35:40)

Д: Дончич (45 + 15 передач), Хардуэй (36), Лайвли (20 + 11 подборов)

О: Банкеро (36), Ф. Вагнер (21), Блэк (20)