Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:17

45 очков Дончича помогли «Далласу» выиграть у «Орландо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Даллас» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:129.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 45 очков.

«Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НБА. «Орландо» идет на седьмой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Орландо» — 131:129 (26:35, 35:42, 35:12, 35:40)

Д: Дончич (45 + 15 передач), Хардуэй (36), Лайвли (20 + 11 подборов)

О: Банкеро (36), Ф. Вагнер (21), Блэк (20)

БК Даллас Маверикс
БК Орландо Мэджик
Лука Дончич
0
Читайте также
Гашек отказался возвращать деньги, которые заработал в «Спартаке»
30 самых влиятельных людей российского футбола
В США предупредили о решительном ответе на удары по своей базе в районе Эт-Танф
Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека
Чешский президент предупредил о возможной сделке Трампа с Путиным после выборов
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сакраменто» обыграл «Мемфис», Сабонис сделал 26 подборов

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости