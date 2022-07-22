Хосе Хуан Бареа завершил карьеру

Бывший игрок «Далласа» и «Миннесоты» Хосе Хуан Бареа принял решение завершить игровую карьеру. Последним клубом 38-летнего пуэрториканца был «Кангрехерос де Сантурсе».

«Прямо сейчас беру паузу и отдыхаю от баскетбола, потому что ментально очень устал. Но в будущем хочу играть в этом клубе какую-то роль. У нас хорошие отношения», — приводит El Nuevo Dia слова Бареа.

Бареа выступал в НБА с 2006 по 2020 год. Он провел 831 матч в лиге, набирая в среднем по 8,9 очка, 2,1 подбора и 3,9 передачи.