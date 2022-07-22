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Сегодня, 04:48

Хосе Хуан Бареа завершил карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Далласа» и «Миннесоты» Хосе Хуан Бареа принял решение завершить игровую карьеру. Последним клубом 38-летнего пуэрториканца был «Кангрехерос де Сантурсе».

«Прямо сейчас беру паузу и отдыхаю от баскетбола, потому что ментально очень устал. Но в будущем хочу играть в этом клубе какую-то роль. У нас хорошие отношения», — приводит El Nuevo Dia слова Бареа.

Бареа выступал в НБА с 2006 по 2020 год. Он провел 831 матч в лиге, набирая в среднем по 8,9 очка, 2,1 подбора и 3,9 передачи.

БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
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