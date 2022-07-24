Карри: «Всегда, когда кто-то меняет игру, будут те, кому это не нравится»

Карри высказался о том, испортил ли он баскетбол или поднял на новый уровень

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри высказался по поводу спора о том, испортил ли он баскетбол или поднял на новый уровень. По словам 34-летнего американца, всегда будут люди, которым не нравится, когда кто-то нарушает привычный способ игры.

«Всегда, когда кто-то меняет игру, будут те, кому это не нравится, — приводит слова разыгрывающего Los Angeles Magazine. — Я расширяю представление людей о том, что возможно на площадке, чтобы маленькие дети знали, что это возможно, но для этого нужно работать. Это требует времени, большого количества тренировок, большого внимания, целеустремленности и дисциплины, но это возможно».

17 июня «Голден Стэйт» одержал победу над «Бостоном» (103:90) в шестом матче финальной серии плей-офф и шестой раз в истории стали победителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Карри был признан MVP финала.