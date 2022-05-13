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Харден заявил, что останется в «Филадельфии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден после поражения в серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами» (2-4) сообщил, что не уйдет из команды. В его контракте есть опция игрока на 47,4 миллиона долларов.

«Я останусь в «Филадельфии». Сделаю все, чтобы эта команда продолжала развитие», — приводит ESPN слова Хардена.

В четверг, 10 февраля, 32-летний американец был обменян из «Бруклина» в «Филадельфию». Если он воспользуется опцией игрока, то с 10 августа сможет подписать 4-летнее продление контракта с клубом на 222,8 миллиона долларов.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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