Грин получил серьезную травму колена в шестом матче с «Майами»

Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин получил травму в шестом матче второго раунда плей-офф с «Майами». По информации ESPN, у 34-летнего американца серьезное повреждение левого колена.

Игрок получил повреждение после того, как столкнулся с одноклубником Джоэлом Эмбиидом, который забил из-под кольца и неудачно приземлился, задев ногу одноклубника.

«Филадельфия» проиграла «Майами» (90:99) в шестом матче и потерпела поражение в серии (2-4).