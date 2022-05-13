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Сегодня, 07:58

Грин получил серьезную травму колена в шестом матче с «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин получил травму в шестом матче второго раунда плей-офф с «Майами». По информации ESPN, у 34-летнего американца серьезное повреждение левого колена.

Игрок получил повреждение после того, как столкнулся с одноклубником Джоэлом Эмбиидом, который забил из-под кольца и неудачно приземлился, задев ногу одноклубника.

«Филадельфия» проиграла «Майами» (90:99) в шестом матче и потерпела поражение в серии (2-4).

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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